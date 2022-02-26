"Тікають с*ки": на Чернігівщині люди без зброї не пустили рашистських окупантів
26 лютого 2022 , 21:25Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
Мешканці Ічні на Чернігівщині йшли на окупанта без зброї і не пустили рашистських окупантів в селище.
Вслід окупанту вони лише сказали "тікають суки".
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Мешканці Ічні на Чернігівщині без зброї не пустили рашистських окупантів. Вслід майбутньому українському чорнозему жінка-автор відео сказала лиш "Тікають суки",
– красномовно підписали відео українці.
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