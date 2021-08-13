Я не знала, що це, – Верещук розповіла про ідею тіктоку перед виборами

Ірина Верещук активно готувалась до передвиборчої гонитви та хотіла стати мером Києва. Для цього навіть знімала відео у тікток, чим хотіла звернути увагу молоді на свою кандидатуру.

Верещук зазначила, що спочатку взагалі нічого не знала про платформу тікток. Про це "слуга народу" розповіла у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі.

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"Це була спроба пера. Я навіть не знала, що таке тікток", – запевнила Верещук.

Чия була ідея

Ідею створити акаунт та знімати відео запропонувала кандидатці її молода команда політтехнологів. Нардепка погодилась, адже вважає себе відкритою до новацій і любить молодь.

Якщо ви подивитесь на мої ролики – вони завжди несли якусь думку: не смітити у місті, допомагати один одному. Це все мало виховний підтекст, – запевнила Верещук.

"Слуга" не сказала, чому припинила активність у тіктоці. Про те, коли будуть нові відео – також не розповіла.

"Побачимо, але зараз на це справді немає часу", – підсумувала Верещук.

Верещук у тіктоці: що відомо

Появу кандидатки на посаду мера Києва у тіктоці обговорювали ледь не у всіх ЗМІ та соцмережах.

Реакція суспільства була різною – дехто засуджував, мовляв, все лише для перемоги. Однак були й ті, хто підтримав Ірину Верещук.

Експерти тоді були впевнені, що кандидатка тоді створила акаунт у тіктоці, аби прив'язатися до сильнішого кандидата – Віталія Кличка. Доказом цього було її відео, яке можна переглянути нижче.

Інтерв'ю з Іриною Верещук ви зможете прочитати на сайті 24 каналу вже завтра, 14 серпня. Не пропустіть!

Одне з найпопулярніших відео Ірини Верещук: