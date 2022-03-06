TikTok зупиняє роботу в Росії
Джерело:твітер TikTokComms
Цивілізований світ жорстко засуджує напад Росії на Україну. Багато компаній перестали співпрацювати з країною-агресоркою. Тепер до цього списку долучився й TikTok.
У компанії зазначили, що TikTok – це джерело для творчості та розваг. Застосунок може стати полегшенням та зв'язком між людьми, які під час війни стикаються з величезною трагедією та ізоляцією.
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ТікТок не працюватиме в Росії
TikTok більше не буде працювати у Росії через введення там цензури на новинний контент. В компанії додали, що безпека їхніх співробітників і користувачів залишається найвищим пріоритетом.
У світлі нового російського закону про "фейкові новини", у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми не розглянемо наслідки цього закону для безпеки,
– мовиться у повідомленні.
У TikTok наголосили, що це не вплине на службу обміну повідомленнями в програмі.
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