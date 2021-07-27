У мене немає грошей, – тіктокер, який розбив елітне віскі, розплакався і вибачився

Заради хайпу київський тіктокер розбив пляшку віскі вартістю у 7,5 тисяч доларів. Наступного ж дня оператор, який знімав цей "подвиг" попросив вибачення.

Усе через те, що хайп блогерів пішов не у те русло: підлітків почали засуджувати і гостро висміювати. Відтак один з хлопців вирішив "вибілитися".

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"У мене, на жаль, немає таких грошей"

Відзначимо: просити вибачення за вчинок став закадровий герой ролика – оператор. На своїй сторінці у соцмережі він на камеру розплакався і пообіцяв, що більше так не буде.

Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку, я це усе знімав на відео. Мен дуже-дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб заплатити за цю пляшку,

– розповів тіктокер.

Користувачі соцмереж іронізують: мовляв, вибачитися немає за що. Просто хлопцеві потрібно 5 років безкоштовно попрацювати у магазині.

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