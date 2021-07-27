У мене немає грошей, – тіктокер, який розбив елітне віскі, розплакався і вибачився

27 липня 2021 , 10:14
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Джерело:

телеграм-канал "Ху**вый Киев"

Заради хайпу київський тіктокер розбив пляшку віскі вартістю у 7,5 тисяч доларів. Наступного ж дня оператор, який знімав цей "подвиг" попросив вибачення.

Усе через те, що хайп блогерів пішов не у те русло: підлітків почали засуджувати і гостро висміювати. Відтак один з хлопців вирішив "вибілитися".

Нагадаємо У Києві тіктокер розбив пляшку віскі за 205 тисяч гривень – відео

"У мене, на жаль, немає таких грошей"

Відзначимо: просити вибачення за вчинок став закадровий герой ролика – оператор. На своїй сторінці у соцмережі він на камеру розплакався і пообіцяв, що більше так не буде. 

Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку, я це усе знімав на відео. Мен дуже-дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб заплатити за цю пляшку,
– розповів тіктокер.

Користувачі соцмереж іронізують: мовляв, вибачитися немає за що. Просто хлопцеві потрібно 5 років безкоштовно попрацювати у магазині.

Тіктокери розбили елітне віскі: коротко

  • Інцидент стався у магазині Goodwine у Печерському районі Києва вдень 25 липня.
  • Двоє хлопців зайшли у магазин і попрямували до стелажу з елітними напоями.
  • Один із них взяв пляшку, на камеру сказавши, що це віскі за 7,5 тисяч доларів. Відтак він взяв її у руку, і нібито раптово пляшка вислизнула. Тоді хлопець театрально схопився за голову. 
  • Віскі, яке розбив блогер,  за його ж словами, це – Glen Grant Rare Vintage 1948. В інтернет-магазині Goodwine воно коштує 205 тисяч гривень або 7,5 тисяч доларів.
  • Відзначимо, їхній хайп зі сторони знімали на ще один телефон. Незрозуміло, чи це була це стороння людина, чи ще один учасник-тіктокер. 
Автор: Вероніка Климська