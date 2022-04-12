Тіла лежать просто на вулицях: у Попасній і Рубіжному неможливе поховання через окупантів

Станом на 12 квітня складна ситуація залишається у Попасній та Рубіжному, що на Луганщині. Через часткову окупацію міст неможливо вивезти тіла загиблих.

Про ситуацію у містах розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Як ховають загиблих

За словами Гайдая, люди змушені самостійно ховати загиблих у дворах житлових секторів.

Там, куди доступ є, тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину. Прийде час і ми обов'язково все зробимо по-людськи. Вічна пам'ять,

– додав очільник Луганської ОВА.

Тіла зберігають у підвалах

Гайдай сказав, що морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Також тіла лежать у підвалах.

"Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях. Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі", – пояснив він.



У Попасній і Рубіжному складна ситуація з похованнями / Фото Сергія Гайдая

Раніше Гайдай казав, що у Попасну та Рубіжне неможливо нічого доставити, там йдуть бої вже всередині міст. Евакуаційні автобуси, якими мали вивозити людей, потрапляли під обстріли.

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