Тіла нема – 5 мільйонів рублів російська мама не отримає, – Цимбалюк

З росіянами треба спілкуватись, поки у них не заборонили інтернет цілком. Однак не варто апелювати до совісті чи людських почуттів, вони цього не зрозуміють.

Апелювати можна лише до російських матерів. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк.

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У Росії наразі визнали всього раз, що у них загинули 500 військовослужбовців. Це означає, що їхні тіла привезли в Росію. Однак, як пояснив Цимбалюк, про більшість загиблих окупантів там повідомляють рідним нібито вони пропали безвісти.

Це означає, що його мама чи його жінка не отримає 5 мільйонів рублів,

– наголосив журналіст.

Фактично, без тіла та документів гроші виплатити не зможуть. Все дуже строго.

Він додав, що російська спільнота сліпа, глуха та байдужа. У них не болить, коли бачать загиблих українських дітей.

Цимбалюк про загиблих російських військових: дивіться відео

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