На тілі були садна, – у МВС прокоментували травми повішеного Шишова

Правоохоронці запевнили, що у повішеного Віталія Шишова не був зламаний ніс. Водночас на його тілі виявили травми, характерні для разового падіння.

Поліція про травми Шишова

Ігор Клименко спростував інформацію про те, що у повішеного активіста був розбитий ніс. Про це голова Нацполіції України заявив на брифінгу.

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У нього визначили здерту шкіру на носі, на лівому коліні та на грудях. Крім того, у Шишова була невелика потертість на верхній частині губи з лівого боку. Це все що є на сьогодні,

– сказав Клименко.

За словами експертів, це характерно для разового падіння.

Дивіться відео брифінгу щодо розслідування смерті Шишова:

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