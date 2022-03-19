Тільки підготовлені військовослужбовці стають на захист своєї Батьківщини, – ЗСУ
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
В бойових діях проти окупанта беруть участь лише підготовлені українські військові. Кожен з них пройшов навчання та володіє усіма потрібними навичками.
Підготовка українських захисників проходить інтенсивно у декілька етапів, однак на якість навчання це не впливає.
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Тільки підготовлені військовослужбовці стають на захист своєї Батьківщини від російського окупанта,
– повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.
Мобілізовані військові проходять усю необхідну підготовку перед зустріччю з ворогом / Фото ЗСУ
Українські захисники, які були призвані на захист України від російського агресора набувають вмінь та знань у декілька етапів:
- теорія,
- заняття на тренажерах в інтерактивному тирі, який відтворює реальне бойове середовище,
- відпрацювання навичок на полігоні,
- та знищення ворога на полі бою.
Навчання в інтерактивному тирі / Фото ЗСУ
Водночас у ЗСУ повідомили, що заняття проходять інтенсивно, але без втрати якості у навчанні. Доказом ефективності навчань є втрати російської армії за 24 дні.
Українські військові готові боронити Батьківщину / Фото ЗСУ
Втрати ворога вже наблизились за кількістю до втрат військ СРСР у Афганістані за 10 років,
– наголосили у ЗСУ.
В Україні, на відміну від російського окупанта, цінують життя кожного захисника.
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