Тільки підготовлені військовослужбовці стають на захист своєї Батьківщини, – ЗСУ

В бойових діях проти окупанта беруть участь лише підготовлені українські військові. Кожен з них пройшов навчання та володіє усіма потрібними навичками.

Підготовка українських захисників проходить інтенсивно у декілька етапів, однак на якість навчання це не впливає.

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Тільки підготовлені військовослужбовці стають на захист своєї Батьківщини від російського окупанта,

– повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.



Мобілізовані військові проходять усю необхідну підготовку перед зустріччю з ворогом / Фото ЗСУ

Українські захисники, які були призвані на захист України від російського агресора набувають вмінь та знань у декілька етапів:

теорія,

заняття на тренажерах в інтерактивному тирі, який відтворює реальне бойове середовище,

відпрацювання навичок на полігоні,

та знищення ворога на полі бою.



Навчання в інтерактивному тирі / Фото ЗСУ

Водночас у ЗСУ повідомили, що заняття проходять інтенсивно, але без втрати якості у навчанні. Доказом ефективності навчань є втрати російської армії за 24 дні.



Українські військові готові боронити Батьківщину / Фото ЗСУ

Втрати ворога вже наблизились за кількістю до втрат військ СРСР у Афганістані за 10 років,

– наголосили у ЗСУ.

В Україні, на відміну від російського окупанта, цінують життя кожного захисника.

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