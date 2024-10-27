На Рівненщині на території заводу виявили тіло мертвого лева: за справу взялася поліція

У Рівненській області на території Костопільського заводу з утилізації відходів виявили тіло мертвого лева. Наразі за справу взялася поліція, яка проводить усі необхідні перевірки.

Про це повідомили у поліції Рівненської області. Крім того, засновниця громадської організації "Зелена Сила" у мережі повідомила, що поруч з левом виявили тіла й інших тварин.

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На Рівненщині знайшли тіло мертвого лева

Засновниця ГО "Зелена Сила" Андріана Байло у мережі повідомила, що на території одного з заводів на Рівненщині знайшли мертвого лева, лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини. Вона закликала поліцію відреагувати на інцидент.

Нині у поліції Рівненщини підтвердили, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів дійсно було виявлено мертвого лева. За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та розпочали перевірку.

За попередньою інформацією, тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. Проте триває перевірка.

Поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин,

– мовиться у повідомленні.

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Тіло лева знайшли на Рівненщині / Фото з мережі

Втім, у поліції не повідомили про долю інших тварин, про яких заявляли активісти.