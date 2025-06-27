Тіло однорічного хлопчика у морозилці: з'явилися нові деталі резонансної справи в Одесі

Наприкінці січня 2025 року в одній із квартир у Пересипському районі Одеси в морозильній камері було виявлено тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці. Правоохоронці відкрили окреме провадження щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Слідство встановило, що хлопчик мешкав з 2-річною сестричкою, 18-річною матір'ю та її 44-річним співмешканцем, який понад 12 років провів у місцях позбавлення волі за майнові злочини, передає 24 Канал.

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Деталі справи

Жінка не доглянула за сином, внаслідок чого той отримав тяжкі термічні опіки декількох ділянок тіла. Мати та її співмешканець бачили, що дитині погано, але до лікарів не звернулися. Це призвело до трагічних наслідків – хлопчик помер.

Щоб приховати факт смерті малюка, співмешканець матері обмотав його тіло у плівку, сховав у сумку, а потім у морозильну камеру, де воно пролежало близько двох тижнів, доки не було виявлене поліцейськими.

Наразі жінку та чоловік звинувачують у тому, що вони залишили малюка у небезпеці. Крім цього, матері повідомлено підозру про злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною, а її співмешканцю інкримінують наругу над тілом померлого.

Обвинувальний акт скерований до суду. Цивільному подружжю загрожує до 8 років позбавлення волі. 2-річна дівчинка, яка також виховувалась у цій родині, наразі перебуває у дитячому закладі.

Окрім цього, слідчі виділили в окреме провадження матеріали щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених здійснювати захист прав та інтересів дітей, які не виконали своїх службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що призвело до смерті малолітньої дитини. Розслідування за цим фактом продовжується.