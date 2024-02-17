Тіло у російських слідчих, – команда Навального повідомила деталі смерті критика Путіна

Команда Олексія Навального підтвердила смерть опозиційного політика. Вони зазначили, що тіло у слідчих слідчого комітету Росії.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила це тільки наступного дня після смерті політика, про яку повідомила Росія. Напередодні, 16 лютого, дружина Навального заявила, що не знає, чи слід вірити заявам Кремля.

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Що заявила команда Навального

Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія,

– заявила прессекретарка політика.

Вона написала, що співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі слідчого комітету Росії.

"Нині вони проводять із ним "дослідження". Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального було видано його сім'ї негайно", – написала Ярмиш.

Директор створеного Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов заявив, що "тепер все. Остаточно".

"Олексія Навального вбито. За офіційним повідомленням 16 лютого 2024 року о 12:17 хвилини московського часу (14:17 за місцевим)", – заявив соратник опозиціонера.

Коротко про смерть Навального