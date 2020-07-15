Тіло українського військового, який 13 липня підірвався на невідомому вибуховому пристрої, вдалося забрати 15 липня. Попередня спроба стала трагічною, оскільки окупанти обстіляли нашу групу, вбивши медика та поранивши ще одного бійця.

Тіло вбитого героя забрали поблизу населеного пункту Зайцеве, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці. Зверніть увагу "Естонець", який боровся проти Росії: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі медика Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання. Що відомо про попередню спробу забрати тіло загиблого героя 13 липня неподалік Зайцевого загинув командир взводу українських військових.

Командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", щоб забрати тіло захисника. Бойовики за посередництва СММ ОБСЄ дали згоду.

За тілом рушили військові і медик, одягнені за правилами у білі каски і жилети.

Однак коли група почала наближатися ворог відкрив вогонь і поранили одного з військових.

Медик поспішив надати допомогу і в цей момент бойовики знову відкрили вогонь, вбивши лікаря та поранивши ще одного військового.

Тіло командира взводу забрали бойовики. Зауважимо, що досі на місці подій перебуває поранений боєць і загиблий медик. Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування, а Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал