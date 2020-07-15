Тело украинского военного, который 13 июля подорвался на неизвестном взрывном устройстве, удалось забрать 15 июля. Предыдущая попытка стала трагической, поскольку оккупанты обстреляли нашу группу, убив медика и ранив еще одного бойца.

Тело убитого героя забрали возле населенного пункта Зайцево, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

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Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения.

Что известно о предварительной попытке забрать тело погибшего героя

13 июля недалеко от Зайцевого погиб командир взвода украинских военных.

Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", чтобы забрать тело защитника. Боевики при посредничестве СММ ОБСЕ дали согласие.

За телом двинулись военные и медик, одетые по правилам в белые каски и жилеты.

Однако когда группа начала приближаться враг открыл огонь и ранил одного из военных.

Медик поспешил оказать помощь и в этот момент боевики вновь открыли огонь, убив врача и ранив еще одного военного.

Тело командира взвода забрали боевики.

Заметим, что до сих пор на месте событий находится раненый боец ​​и погибший медик.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование, а Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под личным контролем.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал