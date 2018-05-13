Тіло у баку пральної машини: моторошна смерть дитини сталась у Росії

Напередодні у Республіці Саха, що входить до складу російської Якутії, у заповненій водою пральній машинці жінка виявила тіло своєї малолітньої доньки.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого управління Слідчого комітету РФ у регіоні.

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Зазначається, що інцидент стався у селі Сунтар.

За словами слідчих, дівчинці було 1,5 роки, а потонула вона у пральній машині з вертикальним завантаженням марки "Фея".

"За даними слідства, у вечірній час жителька села перебувала вдома зі своєю малолітньою дочкою та займалася пранням білизни. Під час розвішування білизни жінка покинула приміщення, в якому залишилася її дочка, а, повернувшись, виявила тіло дівчинки в баку пральній машини без ознак життя", – розповідають у відомстві.

Додамо, що на місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. За фактом смерті 1,5 річної дитини триває процесуальна перевірка, в рамках якої проводяться необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

За результатами буде ухвалено передбачене законом рішення.