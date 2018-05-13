18:31
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Тіло у баку пральної машини: моторошна смерть дитини сталась у Росії

3275 Читать новость на русском
Пральна машинка (ілюстративне фото)
Пральна машинка (ілюстративне фото) / Соцмережі

Напередодні у Республіці Саха, що входить до складу російської Якутії, у заповненій водою пральній машинці жінка виявила тіло своєї малолітньої доньки.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого управління Слідчого комітету РФ у регіоні.

Читайте також: На Рівненщині втопився дворічний хлопчик, поки батьки святкували у кафе

Зазначається, що інцидент стався у селі Сунтар.

За словами слідчих, дівчинці було 1,5 роки, а потонула вона у пральній машині з вертикальним завантаженням марки "Фея".

"За даними слідства, у вечірній час жителька села перебувала вдома зі своєю малолітньою дочкою та займалася пранням білизни. Під час розвішування білизни жінка покинула приміщення, в якому залишилася її дочка, а, повернувшись, виявила тіло дівчинки в баку пральній машини без ознак життя", – розповідають у відомстві.

Додамо, що на місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. За фактом смерті 1,5 річної дитини триває процесуальна перевірка, в рамках якої проводяться необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

За результатами буде ухвалено передбачене законом рішення.

Теги: Кримінальні новини Жертви Новини Росії Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук