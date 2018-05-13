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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Рівненщині втопився дворічний хлопчик, поки батьки святкували у кафе

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На Рівненщині втопився дворічний хлопчик, поки батьки святкували у кафе
/ Ілюстративне фото

Інцидент стався 12 травня у селі Остки Рокитнівського району, що на Рівненщині. Поки сім’я святкувала день народження молодшої дитини у кафе, з приміщення вийшов старший дворічний син і пішов у невідомому напрямку. Дорослі не помітили зникнення дитини.

Про це повідомляє місцеве видання UA:Рівне

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За кілька годин його тіло знайшли за 150 метрів від кафе у занедбаній водоймі. Згідно з довідкою, смерть наступила внаслідок утоплення,
– розповіли у поліції.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Зазначається, що злочин карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 

Теги: Поліція Кримінальні новини Рівне
Джерело: 24 Канал
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