На Ровенщине утонул двухлетний мальчик, пока родители праздновали в кафе

Инцидент произошел 12 мая в селе Остки Рокитновского района на Ровенщине. Пока семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе, из помещения вышел старший двухлетний сын и ушел в неизвестном направлении. Взрослые не заметили исчезновения ребенка.

Об этом сообщает местное издание UA: Ровно.

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За несколько часов его тело нашли в 150 метрах от кафе в заброшенном водоеме. Согласно справке, смерть наступила вследствие утопления,

– рассказали в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Отмечается, что преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.