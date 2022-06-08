Тим, хто воює зараз на фронті, у 2014 було 10 – 11 років, – потужне звернення офіцера ЗСУ

Один із офіцерів ЗСУ Юрій Кочевенко записав потужне звернення. Він зауважив, що зараз на фронті є багато хлопців, які у 2014 були ще дітьми.

Тому, на думку службовця, зараз необхідно зробити все, щоб ця війна вже не передавалася наступним поколінням. Офіцер 95-ої окремої десантно-штурмової бригади оприлюднив своє звернення 8 червня.

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Службовець закликав боротися заради дітей

Воїн розповів, що на початку вторгнення віз хлопців на позиції та запитався, хто з них воював у 2014 – 2015 роках. Проте один із хлопців відповів: "пане командире, так мені 18 років".

Спершу думка "дитино, що ти тут робиш?", але ні, не дитина. Чоловік, який неодноразово довів свою мужність. Але сам факт, що йому було 11 років… Він змушений зараз іти воювати, бо ми тоді не змогли це припинити. Виходить, що ми передали у спадок війну наступному поколінню,

– сказав офіцер.

Він додав, що зараз ця думка не дає йому спокою. "Я не хочу, щоб ми це передавали в спадок далі. Не хочу, щоб моя донька, мій син закінчували те, що я не закінчив. Те, що ми всі не закінчили", – підсумував службовець.

Тому він закликав усіх, хто почув звернення не піддаватися втомі та виснаженню. Адже ми маємо закінчити цю війну, щоб Україна була вільною та наші діти росли щасливі та в безпеці.

Звернення офіцера 95-ої десантно-штурмової бригади: дивіться відео

Раніше про цього офіцера розповів Залужний

3 червня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зробив публікацію про Юрія. У пості була розповідь про перший авіаудар, який пережив офіцер.

Річ у тім, що Кочевенко воював на Донбасі ще від 2014 року. Проте там окупанти практично не використовували авіацію. А ось 24 лютого, офіцер вперше почув "Увага, повітря!".

Спершу росіяни почувалися дуже вільно в небі України. Проте за кілька місяців це кардинально змінилося.

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