Тімановська не вірить, що колись зможе повернутися додому

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановска заявила, що навряд чи в перспективі зможе повернутися на батьківщину. Спортсменку днями намагалися силоміць вивезти з Японії.

Як наголосила легкоатлетка в інтерв'ю американській газеті, вона боїться за своє життя.

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Я боялася опинитися у в'язниці. Я не думаю, що коли-небудь зможу повернутися до Білорусі,

– заявила спортсменка.

Зауважимо, що зараз Тімановська перебуває під охороною влади Японії. Також білоруській спортсменці запропонували політичний притулок низка країн. А чоловік легкоатлетки наразі перебуває в Україні.

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