Тімановська не вірить, що колись зможе повернутися додому
3 серпня 2021 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:The Wall Street Journal
Білоруська легкоатлетка Христина Тімановска заявила, що навряд чи в перспективі зможе повернутися на батьківщину. Спортсменку днями намагалися силоміць вивезти з Японії.
Як наголосила легкоатлетка в інтерв'ю американській газеті, вона боїться за своє життя.
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Я боялася опинитися у в'язниці. Я не думаю, що коли-небудь зможу повернутися до Білорусі,
– заявила спортсменка.
Зауважимо, що зараз Тімановська перебуває під охороною влади Японії. Також білоруській спортсменці запропонували політичний притулок низка країн. А чоловік легкоатлетки наразі перебуває в Україні.
Скандал з Тімановською: головне
- Білоруська спортсменка мала брати участь в Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Але її зобов'язали бігти замість інших спортсменок з Білорусі, в яких не було необхідної кількості допінг-проб.
- Тімановська не стримала свого обурення і публічно розкритикувала спортивне керівництво країни. За словами дівчини, вона змушена була бігти дистанцію, до якої не готувалася.
- Через це 1 серпня представники олімпійського комітету Білорусі купили Тімановській квиток на літак додому та намагалися силоміць вивезти її з Токіо. На щастя, дівчина встигла вчасно звернутися до японських поліцейських в аеропорту. Вони взяли її під охорону.