Тимчасова незайнятість однозначно триватиме, – експерт пояснив, чи буде безробіття

Безробіття уже збільшується. Поки що йдеться про тимчасову незайнятість на період дій карантинних обмежень, які ще можуть бути продовжені.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів член Ради з питань економічного розвитку при Кабінеті міністрів Ярослав Жаліло.

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Він повідомив, що уряд говорив про смарт модель виходу з карантину. Тобто поступовий захист певних секторів економіки вже з початку травня 2020 року. Проте тимчасова незайнятість однозначно триватиме.

Далі дуже важливо, щоб ми все ж таки вийшли з цієї коронакризи. Адекватним чином не втягнувшись в економічну кризу. Світ сьогодні перебуває у депресії. Ми також говоримо про те, що у нас ще після коронакризи ще буде очікуватися економічна депресія,

– повідомив Ярослав Жаліло.

"На сьогодні треба розробляти заходи не лише для компенсації втрат та протидії вірусу, але і щодо того, яким чином активізувати економіку і виводити її на активну економічну динаміку", – додав Жаліло.



Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу