Технічні аспекти викликають питання: як може бути реалізоване перемир'я на фронті

Тривають дискусії щодо ефективної реалізації припинення вогню на фронті. Не лише в Україні, але й на Заході є припущення, що Росія порушить умови перемир'я та звинуватить в цьому українську сторону. Однак можна знайти механізми, щоб протидіяти цьому.

Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ Тарас Березовець, зазначивши, що супутникова розвідка Сполучених Штатів Америки це доволі хороший інструмент для контролю дотримання режиму припинення вогню. Але, на його думку, ніщо не зупинить російську піхоту, яка просуватиметься в сірій зоні, щоб атакувати ЗСУ.

Дивіться також Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Тимчасове припинення вогню

Майор ЗСУ підкреслив, що росіяни в жодному разі не дадуть нам розслабитись в період тимчасового перемир'я. Ворог ніколи не дотримується слова. Це довели трагічні події в Іловайську та Дебальцевому.

В цей режим припинення вогню потрібно було б прописати додаткові міжнародні гарантії. Зокрема, якщо Росія не дотримається перемир'я, то було б добре, якби Франція та Велика Британія (країни, які розробляють план – 24 Канал) мали право завдати удару по російських військових об'єктах,

– зауважив він.

Такий розвиток подій можливий, проте вимагає політичної волі.

Важливо! Аналітики ISW зазначають, що Кремль прагне затягнути будь-які обговорення перемир'я та представити Росію рівною США на світовій арені. Американська розвідка й західні джерела також підтверджують, що диктатор не відмовився від планів контролювати всю Україну та, навіть погодившись на тимчасове перемир'я, використає його для перегрупування сил.

Припинення воєнного стану в Україні

Тарас Березовець зауважив, що режим припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану чи розпуск військових підрозділів.

Можливо, буде збільшено кількість людей, яким нададуть щорічні відпустки. Це правильно, адже військовослужбовцям потрібно дати можливість відпочити. Багато з них перебувають у постійних боях безперервно від 2022, а хтось і від 2014 року,

– сказав він.

Санкції проти Росії

У Європейському Союзі зараз розглядають додаткові санкції проти країни-агресорки, мовиться про обмеження для понад 2 тисяч російських громадян.

Можна ввести ці персональні санкції або ж відправити на "родіну" рідних Дмітрія Пєскова, Сєргєя Лаврова, Владіміра Путіна чи Владіміра Соловйова, які спокійно живуть у найбагатших країнах Заходу. Це те, що для них реально є цінним,

– висловився Тарас Березовець.

Він додав, що треба бити по російських елітах, однак цей інструмент впливу на Заході поки не використали сповна.