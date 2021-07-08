Тимчасовий прем'єр Гаїті каже, що керуватиме країною

Після вбивства президента Гаїті виконувач обов'язків прем'єр-міністра Клод Жозеф оголосив воєнний стан. Крім того, політик сказав, що тепер він керуватиме країною.

Жозеф закликав громадян країни зберігати спокій, поки влада виконуватиме свою роботу. Він також запевнив, що притягне вбивць президента Жовенеля Моїза до відповідальності.

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Ми з міністрами працюємо з моменту виходу новин (про вбивство президента – 24 канал). Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації,

– сказав тимчасовий прем'єр.

Він назвав вбивство Моїза "ненависницьким, нелюдським і варварським вчинком". Політик запевнив, що національна поліція та військові сили країни контролюють ситуацію.

Прем'єр говорив з Блінкеном

Жозеф вже поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Той запевнив, що Білий дім співпрацюватиме з урядом Гаїті для підтримки народу, демократичного управління, миру та безпеки.

Що відомо про вбивство президента