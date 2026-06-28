"Мають право не воювати": у Бундестазі проти скасування захисту для українських чоловіків

Депутат від партії "Зелених", голова Комітету з європейських справ Бундестагу Антон Гофрайтер висловився про плани Єврокомісії припинити надавати тимчасовий захист українським чоловікам, які є військовозобов'язаними. Німецький політик вважає це помилкою.

Про це пише німецьке видання ntv.

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Чому Гофрайтер відстоює, щоб українські чоловіки могли отримати захист у Німеччині?

Антон Хофрайтер вважає помилковими плани Європейської комісії щодо відмови від автоматичного надання тимчасового захисту військовозобов'язаним чоловікам з України.

Я відстоюю право на відмову від військової служби,

– голова Комітету з європейських справ Бундестагу.

Він наголосив, що "нікого не слід примушувати брати до рук зброю, якщо це суперечить його совісті".

Нагадаємо, 26 червня Європейська комісія представила на розгляд Ради ЄС пропозицію продовжити термін дії Директиви про тимчасовий захист до 2028 року. Однак до продовження документа внесуть одне уточнення – його не надаватимуть чоловікам призовного віку.

Водночас єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер пояснив, що обмеження стосуватимуться лише новоприбулих українців. Нічого не змінюється для тих, хто вже перебуває в країнах ЄС і отримує тимчасовий захист.

Окрім того, нові правила поки що – це лише пропозиція від Єврокомісії. Наступний крок – це обговорення та затвердження Радою ЄС.