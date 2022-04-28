На тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Російські військові на тимчасово окупованих територіях України масово викрадають чоловіків призовного віку. Окупанти найчастіше викрадають українських ветеранів АТО.

Росіяни затримують правоохоронців та проукраїнських активістів

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що росіяни проводять масштабні "фільтраційні заходи" на захоплених територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей.

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За інформацією омбудсменки, жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Йдеться про ветеранів АТО/ООС та колишніх військових.

Також росіяни затримують правоохоронців та проукраїнських активістів.

У херсонському ізоляторі утримують понад 300 українців

Денісова повідомила, що російські військові утримують понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів у приміщеннях херсонського ізолятора.

За її повідомленням, росіяни допитують та катують українців.

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Росгвардійці шукають чоловіків призовного віку

Як повідомила омбудсменка, окупанти розгорнули фільтраційний табір у селі Велика Лепетиха Херсонської області.

Повідомляється, що туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму Росгвардії.

Росіяни шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Для чого окупанти викрадають українців

В українській розвідці також повідомили інформацію про масові викрадення українців. Там заявили, що головна мета таких заходів Росії – "поповнення обмінного фонду".

Українських заручників планують обмінювати на російських воєнних злочинців. Також росіяни можуть залучати українців до так званих парадів "перемоги".

Зауважимо, що Росія, викрадаючи цивільних, порушує норми міжнародного права і звичаїв війни.

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