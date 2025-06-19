Рада створила ТСК щодо корупції в правоохоронних і судових органах: хто увійшов до складу

Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розслідуватиме можливі факти корупції в правоохоронних органах і судах. До її складу увійшли депутати з різних фракцій.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також У Раді чітко пояснили, на кого поширюється закон про множинне громадянство

Хто увійшов до складу ТСК

Головою Тимчасової слідчої комісії призначили депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Власенка, його заступником став Максим Бужанський із фракції "Слуга народу".

Рішення про створення ТСК підтримали 257 народних депутатів. Основне завдання комісії – збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, а також інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів.

Також члени ТСК отримають право пропонувати Верховній Раді зміни до законодавства, аби посилити прозорість цих структур.

Разом із Власенком та Бужанським до складу комісії увійшли ще 11 парламентарів, зокрема представники фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос", "Платформа за життя та мир", "Відновлення України", "Довіра" та "За майбутнє".

Нагадаємо, нещодавно Рада схвалила законопроєкт, що посилює відповідальність за корупційні злочини. Він обмежує повноваження НАЗК, уточнює перелік посадовців, які можуть бути покарані за корупцію, та забороняє призивати на військову службу осіб, обвинувачених у тяжких корупційних злочинах.