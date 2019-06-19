Тимчук надійно тримав фронт інформаційної війни, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з загибеллю народного депутата Дмитра Тимчука. Глава держави назвав смерть політика великою втратою для країни.
"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму – співзасновник "Інформаційного спротиву" – надійно тримав фронт інформаційної війни", – повідомила прес-служба Адміністрації Президента.
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Хто такий Дмитро Тимчук?
Український військовий та політичний журналіст, підполковник запасу, народжений у Росії. Блогер, який висвітлював деталі російської агресії проти України у Криму та на Донбасі. Координатор групи "Інформаційний спротив". Народний депутат України 8-го скликання.
Що відомо про загибель Дмитра Тимчука?
Нардепа від фракції "Народний фронт" Тимчука знайшла з вогнепальним пораненням голови 19 червня в нього вдома його ж дружина. Поки на місце їхала "швидка", політик помер.
Слідство припускає, що Тимчук застрелився випадково при чищенні нагородної зброї – пістолета. Проте не виключають, що це могло бути або вбивство, або самогубство. Поки що поліція розслідує загибель нардепа як умисне вбивство. До речі, у момент загибелі Тимчук був не сам у квартирі.
У мережі, зокрема журналісти, сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом на міг чистити зброю зарядженою.