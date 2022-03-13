У Time повідомили, що загиблий в Ірпені Брент Рено працював на них
Джерело:Time
Видання Time повідомило, що загиблий в Ірпені журналіст Брент Рено працював на них. Він висвітлював глобальну кризу біженців.
Відповідну інформацію оприлюднили у Time у день вбивства журналіста. Трагедія трапилась 13 березня у Ірпені, що під Києвом.
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Головний редактор та гендиректор Time Едвард Фельсенталь заявив, що вони спустошені втратою Рено Брента.
У виданні розповіли, що Рено Брент був режисером та журналістом, якого відзначили багатьма нагородами.
Він знімав найважчі історії по всьому світу, часто зі своїм братом Крейгом Рено.
Останніми тижнями Брент перебував у регіоні, працюючи над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Наші серця з усіма близькими Брента,
– заявило видання.
У Time також відзначили, що важливо, щоб журналісти мали змогу безпечно висвітлювати вторгнення Росії в Україну та гуманітарну кризу.
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