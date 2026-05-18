Захищав Україну понад 10 років: на війні загинув Тимофій Кулішенко

За свободу і незалежність України продовжують гинути її найкращі сини та дочки. Один із них – Тимофій Кулішенко з Ірпеня. Багато років чоловік стояв на захисті рідної країни.

Звістку про загибель Тимофія повідомили на сторінці історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, де він свого часу навчався.

Що відомо про загибель Тимофія Кулішенко?

На факультеті розповіли, що життя їхнього випускника обірвалося 6 травня під Добропіллям.

Адвокат Лаврентій Кухалейшвілі уточнив, що Тимофій Кулішенко загинув внаслідок удару ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання.

Відомо, що Тимофій захищав Україну понад 10 років. Упродовж цього часу він служив піхотинцем, кулеметником, розвідником, а останнім часом займався аеророзвідкою та роботою з дронами.

Поховали захисника 14 травня у Києві на Берковецькому кладовищі.

За Україну загинув Тимофій Кулішенко / Фото зі сторінки історичного факультету КНУ та Кухалейшвілі

Останні втрати України на війні з Росією

Україна втратила ще одного захисника – на фронті загинув 26-річний військовий Тарас Матвієць із Вінниччини. Він служив головним сержантом десантно-штурмової роти та став до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни. Життя Тараса обірвалося 14 травня 2026 року під час виконання бойового завдання біля села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.

20 квітня 2026 року в районі Піщаного на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув 25-річний Віталій Малюшевський.

Хлопець родом із селища Залізці на Тернопільщині. У громаді зазначили, що Віталій був взірцем мужності, честі та відданості для своїх побратимів.

24 квітня 2026 року на Ізюмщині загинув 43-річний фастівчанин Андрій Ігнатенко. Після строкової служби в ЗСУ працював у Київському метрополітені. Разом із дружиною Оленою виховував трьох дітей. У січні 2026 року чоловік приєднався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що у лютому 2026 році Володимир Зеленський називав втрати України у війні проти Росії. Президент заявляв про 55 тисяч солдатів. Водночас він визнав, що є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти.