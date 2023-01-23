Тимошенко з ОП і низка губернаторів написали заяви про відставку, – нардеп

З Офісу Президента звільнили заступника Єрмака Кирила Тимошенка. Також з посади зняті очільники деяких військових адміністрацій.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що з посади заступника глави ОП звільнили Кирила Тимошенка.

До теми Є кадрові рішення, – Зеленський звернувся до українців

Хто може прийти замість Тимошенка

Железняк повідомив, що Кирила Тимошенко звільнили з Офісу Президента. 24 Канал звернувся до нього за коментарем, проте нараз не отримав підтвердження цієї інформації.

При цьому Ярослав Железняк написав, що на місце Кирила Тимошенка можуть призначити главу Київської ОВА Олексія Кулебу.

За інформацією джерел "Бабеля", для Тимошенка готують іншу посаду – керівника однієї з обласних військових адміністрацій. Якої саме – наразі невідомо.

Зауважимо, що Володимир Зеленський ввечері 23 січня анонсував важливі кадрові зміни, про які повідомлять згодом. І це вперше за весь час, коли Кирило Тимошенко не поширив звернення президента.