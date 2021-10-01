Тимошенко прокоментував причетність компанії його дружини до організації форуму "Україна 30"

Днями ЗМІ заявили, що організатором форуму "Україна 30" без конкурсу стала дружина заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка. Він у відповідь зазначив, що не вбачає у цьому будь-яких порушень.

Тимошенко ексклюзивно прокоментував журналістам 24 каналу причетність компанії, якою володіє його дружина, до організації форумів "Україна 30" з постійною участю Володимира Зеленського.

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Реакція Тимошенка на закиди журналістів

Заступник глави ОП зазначив, що журналісти видання "Бабель", які оприлюднили розслідування щодо фінансування форумів, не врахували його коментарів.

Тимошенко пояснив, що раніше він володів компанією, однак тепер вона (з весни 2020 року) – його дружини. Посадовця дуже здивували закиди журналістів-розслідувачів про те, що фірма нібито "не повинна працювати з приватним сектором".

Компанія не працює з бюджетними установами, не отримує бюджетні гроші. Але через те, що я колись володів цією компанією, то тепер вона взагалі нічого не може робити – для мене це дивно,

– наголосив заступник очільника ОП.

Він також додав, що компанія отримала багато нагород, зокрема й міжнародних, за телевізійні ролики. Вона одна з тих, хто робить найбільше івент-компаній в Європі.

Тимошенко прокоментував розслідування ЗМІ: дивіться відео

Результати розслідування, оприлюднені ЗМІ