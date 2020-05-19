Тимошенко відпочивала у спа, порушуючи карантин та прогулюючи Раду

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко не взяла участь у позачерговому засіданні Ради 7 травня. У той час вона перебувала у п’ятизірковому спа-готелі Edem Resort Medical & Spa на Львівщині. Заклад, зауважимо, належить одному з головних "донорів" її партії Ігорю Кривецькому.

Саме 7 травня поблизу Edem Resort Medical & Spа журналісти-розслідувачі, окрім самої Тимошенко, помітили її однопартійця Сергія Власенка та власника закладу Ігоря Кривецького. Про це йдеться у черговому випуску програми "Схеми: корупція в деталях".

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Журналісти наголошують: під час зйомок групу намагались блокувати охоронці готельного комплексу. Вони вимагали документи та запитували про причини їх приїзду. За словами журналістів-розслідувачів, вони перебували у публічному місці – у селі та поруч з готелем, тож такі запитання не повинні були виникати.

Ба більше – у "Схемах" наголошують: упродовж усього карантину комплекс продовжував свою роботу, порушуючи введені загальнонаціональні обмеження.

Робота під час карантину: що кажуть у спа-готелі

На це представники Edem Resort Medical & Spа вже встигли відреагувати на своїй фейсбук-сторінці. Кажуть, що під час карантину працювала лише частина комплексу – медичний центр.

Звертаємо увагу, що провадження медичної практики дозволено згідно з постановою Кабінету Міністрів. Медичний центр діє відповідно до вимог чинного законодавства. Медичні послуги надаються з суворим дотриманням усіх вимог, передбачених МОЗ,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, представники Edem Resort Medical & Spа "припускають", що журналісти "намагалися потрапити на територію комплексу, аби виконати замовний матеріал". При цьому вони ніяк не згадують про візит поважних гостей 7 травня.

Зверніть увагу! Заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень у коментарі "Схемам" зазначив, що наявність медичної ліцензії не знімає обмежень, які діють відносно роботи готелів під час карантину.

Що кажуть про відвідини престижного комплексу Тимошенко і Власенко

Юлія Тимошенко не прокоментувала журналістам своє перебування в Edem Resort Medical & Spa 7 травня.



Тимошенко помітили у престижному спа-готелі на Львівщині / Скриншот із відео

А ось її однопартієць Сергій Власенко заявив, що "всі свої перебування оплачує сам". Окремо він наголосив, що не порушує карантину.

"Принаймні наскільки я знаю, центр Edem – це медичний центр. Припустимо. Наскільки я знайомий із ситуацією… Я нічого не підтверджую і не спростовую", – сказав парламентар.

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