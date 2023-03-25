"Невипадкова зустріч": Снайдер зустрівся з українським бійцем, який в окопі читав його книгу

Відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер 24 березня, відвідав Львів. Снайдер зустрівся з українським десантником, який в окопі читав його книгу.

Олександр Ширшин, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади, у фейсбуці опублікував спільну зі Снайдером світлину. У січні 2023 року Снайдер опублікував фото Ширшина, який читав в окопі його книгу "Шлях до несвободи".

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Снайдер прочитав лекцію в УКУ

Світлина стала популярною у соцмережах після того, як її опублікував сам Тімоті Снайдер з підписом "Найвища честь для автора – читач".

"Випадково невипадкова зустріч", – написав український військовий після зустрічі зі Снайдером у Львові.



Тімоті Снайдер та Олександр Ширшин / Фото з фейсбуку українського військового



Тімоті Снайдер та Олександр Ширшин зустрілися у Львові / Фото з мережі

Тімоті Снайдер у Центрі Шептицького прочитав закриту лекцію студентам Українського католицького університету. Як повідомляє УКУ, на зустрічі зачитували питання від військових зі спільноти УКУ, які зараз перебувають на фронті.

Історик зустрівся зі студентами та викладачами УКУ. На початку зустрічі Снайдер привітався українською мовою. Також, відповідаючи на запитання, він часто переходив з англійської на українську.

Тімоті Снайдер прочитав лекцію в УКУ / Фото з фейсбуку УКУ

Головними тезами цієї зустрічі було те, що Україна забезпечила безпеку життя Європи, бо фактично стримала усю російську агресію на своїй території.

"Один із наративів ЄС про війну Росії в Україні – не про поразку, а про мир. Ми всі хочемо миру. Але питання в тому, як можемо його досягнути? Мир – не те ж саме, що й капітуляція. Іноді мир означає поразку для однієї сторони і перемогу для іншої. Можливо, саме українська стійкість буде передумовою до мирного світу.

Я думаю, що ви інколи не усвідомлюєте повною мірою того, як ви вражаєте своєю самопожертвою в цій боротьбі за свободу та демократію. Моя робота як історика зараз спрямована проти наративів ЄС, бо їхні наративи зараз не про поразку, а про мир", – наголосив Тімоті Снайдер.