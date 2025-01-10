ЗМІ написали, що детектив НАБУ Аршавін незаконно виїхав за кордон: з'явилася реакція бюро

Низка медіа написали про те, що працівник Національного антикорупційного бюро України втік з країни. У бюро розповіли, що відбулося насправді.

Так, ЗМІ зазначали, що у жовтні 2024 року детектив Тімур Аршавін незаконно виїхав до Румунії і з того часу не повертався, передає 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Дивіться також Народній депутатці від "Слуги народу" Кормишкіній оголосили нову підозру

Реакція бюро на втечу Аршавіна

У медіа обурюються, що "за безлад коїться в НАБУ, і чому звідти тікають люди".

Чи може, детектив Аршавін відбув у довоготривале європейське відрядження з дозволу роботодавця?,

– йдеться у повідомленні видань.

У відповідь на ці звинувачення бюро заявило, що особа, про яку йдеться, що нібито вона виїхала з території України незаконним способом, не є працівником НАБУ.

Зазначаємо, що ця особа припинила роботу в Бюро ще у липні 2023 року, звільнившись за власним бажанням. Відтак, жодним чином не пов’язана з діяльністю Бюро на момент зазначених подій,

– наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що голову Державної митної служби України Сергія Звягінцева підозрюють у недекларуванні майна на понад 100 тисяч доларів США, яке було оформлене на родича.