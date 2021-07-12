Це його не вб'є, – Тіна Кароль відповіла на критику щодо виступу з пітоном

Популярна українська співачка Тіна Кароль була хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend, використавши для виступу пітона. Артистка вважає, що це не нанесе травми тварині, оскільки вона пройшла безліч репетицій.

Українська співачка Тіна Кароль після концерту й виступу з пітоном Апельсином зіткнулась з хвилею критики в мережі. Чимало користувачів звинуватили артистку в експлуатації тварини. Та поки що зоозахисники не відреагували на концерт зірки.

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Тіна Кароль розповіла про участь пітона в концерті

Знаменитість відповіла, що довго тренувалась з пітоном, а виступ на концерті не нашкодить йому.

Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий термін репетицій, він мені вже як рідний. Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася і десь в грудні хотіла зняти фотосесію і зрозуміла, що я істерично кричу,

– зізналась Тіна Кароль.

Виконавиця поділилась, що в Каліфорнії на неї напала гримуча змія. Через це Тіна Кароль страждає від панічних атак, коли бачить цих тварин.

"Потім ми з сином з'їздили в Намібію і я зрозуміла, що я не навчена любити природу і бути частиною природи. На мене в Каліфорнії нападала гримуча змія, і мені вдалося втекти. З того моменту у мене були панічні атаки на змій. Тому це такий мій челендж і я йду назустріч страху", – розповіла співачка.

Зауважимо, на фестивалі Atlas Weekend 2021 Тіна Кароль влаштувала справжнє шоу. Вона використовувала багато технологій – доповнену реальність, лазерне шоу, моушн-графіку.

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Реакція мережі

У коментарях під відео інтерв'ю з Тіною Кароль користувачі зазначають, що слова артистки про репетиції не є достатнім аргументом.