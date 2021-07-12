Це його не вб'є, – Тіна Кароль відповіла на критику щодо виступу з пітоном
Джерело:"Світське життя"
Популярна українська співачка Тіна Кароль була хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend, використавши для виступу пітона. Артистка вважає, що це не нанесе травми тварині, оскільки вона пройшла безліч репетицій.
Українська співачка Тіна Кароль після концерту й виступу з пітоном Апельсином зіткнулась з хвилею критики в мережі. Чимало користувачів звинуватили артистку в експлуатації тварини. Та поки що зоозахисники не відреагували на концерт зірки.
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Тіна Кароль розповіла про участь пітона в концерті
Знаменитість відповіла, що довго тренувалась з пітоном, а виступ на концерті не нашкодить йому.
Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий термін репетицій, він мені вже як рідний. Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася і десь в грудні хотіла зняти фотосесію і зрозуміла, що я істерично кричу,
– зізналась Тіна Кароль.
Виконавиця поділилась, що в Каліфорнії на неї напала гримуча змія. Через це Тіна Кароль страждає від панічних атак, коли бачить цих тварин.
"Потім ми з сином з'їздили в Намібію і я зрозуміла, що я не навчена любити природу і бути частиною природи. На мене в Каліфорнії нападала гримуча змія, і мені вдалося втекти. З того моменту у мене були панічні атаки на змій. Тому це такий мій челендж і я йду назустріч страху", – розповіла співачка.
Зауважимо, на фестивалі Atlas Weekend 2021 Тіна Кароль влаштувала справжнє шоу. Вона використовувала багато технологій – доповнену реальність, лазерне шоу, моушн-графіку.
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Реакція мережі
У коментарях під відео інтерв'ю з Тіною Кароль користувачі зазначають, що слова артистки про репетиції не є достатнім аргументом.
- "Відповідь на питання про пітона в стилі: "Нічого страшного, я мучила його цілих 15 прогонів, так що все нормально" – відверто слабенький і безвідповідальний. Стає страшно за змійку...";
- "Весь світ відмовляється від натурального хутра, бойкотує цирки й контактні зоопарки з тваринами. Тим часом Тіна Кароль: на сцені з пітоном. Господи, яке жлобство. Жах. Просто ганьба. Здивувати більше нічим, крім як експлуатувати живу істоту на сцені. Фейспалм";
- "Бідна тваринка. Для неї це стрес, а Тіні аби хайпанути";
- "Як же все це набридло. Співачки самі перетворюються в повзучих змій. Хотілося б бачити їх артистичними, ніжними, співочими, а не дивитися як вони одна з поперед одної повзають по сцені в напівоголеному вигляді. І де ж тут краса. Вже не знають як і чим шокувати глядачів і люди на це ведуться. Що більш непристойно, то більш популярне й епатажне. Жах якийсь".