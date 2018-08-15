Тіна Кароль у день народження покійного чоловіка показала зворушливі фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам пару сімейних чорно-білих знімків з сином Веніаміном.

Тіна Кароль опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Як відомо, 14 серпня покійному чоловіку співачки Євгену Огіру виповнилося б 38 років.

"З днем народження, моя вічність", – прокоментувала співачка своє чорно-біле фото.

Цей день Тіна провела з найріднішою людиною – 9-річним сином Веніаміном.



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Instagram



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Instagram



Тіна Кароль / Instagram-сторіз

Раніше у соціальній мережі Instagram опублікували фото десятирічної давнини до річниці весілля Тіни з продюсером Євгеном Огіром.



Фото з весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра

Нагадаємо, чоловік Тіни Кароль помер 28 квітня 2013 року в одній з лікарень столиці. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.