Тіна Кароль у день народження покійного чоловіка показала зворушливі фото
Популярна українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам пару сімейних чорно-білих знімків з сином Веніаміном.
Тіна Кароль опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Як відомо, 14 серпня покійному чоловіку співачки Євгену Огіру виповнилося б 38 років.
"З днем народження, моя вічність", – прокоментувала співачка своє чорно-біле фото.
Цей день Тіна провела з найріднішою людиною – 9-річним сином Веніаміном.
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Instagram
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Instagram
Тіна Кароль / Instagram-сторіз
Раніше у соціальній мережі Instagram опублікували фото десятирічної давнини до річниці весілля Тіни з продюсером Євгеном Огіром.
Фото з весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра
Нагадаємо, чоловік Тіни Кароль помер 28 квітня 2013 року в одній з лікарень столиці. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.