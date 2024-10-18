Тіньовий флот Росії розливає нафту у водах по світу: чи реально це зупинити і що для цього треба

Танкери тіньового флоту, завдяки якому Росія в обхід санкціям транспортує нафту, завдають шкоди екології. Під час руху танкери нерідко забруднюють міжнародні води, залишаючи кілометрові темні плями. Після початку повномасштабної війни Росія почала скуповувати на ринку, в тому числі в західних країнах, старі танкери через офшорні фірми.

Про це в етері 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, додавши, що ці танкери реєструвалися під прапорами екзотичних острівних країн. Саме це й ускладнює можливість притягнути Росію до відповідальності.

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Нафта і газ – основні складники бюджету Росії

Від 36 до 51% російської казни складають прибутки від продажу нафти й газу. З початку війни було накладено заборону на перевезення російської нафти, яку до війни здебільшого доставляли сучасні танкери, що належали західним компаніям. Після того як Росія напала на Україну, вони припинили здійснювати транспортування.

Тоді Росія придбала старі судна, які нині складають її тіньовий флот. Аби накласти санкції, треба знати, кому належить танкер, який тип перевезень він здійснює. Зі слів Риженка, кількість таких офшорних фірм нині є значною, а вартість старих танкерів за цей період теж суттєво зросла, дехто на цьому заробив гроші.

Якщо танкер до війни коштував 10 – 15 мільйонів доларів, то після початку війни росіяни купували вже за 30 – 45 мільйонів доларів. За 1,5 роки той обсяг нафти, яку ці танкери перевозять, у 7 – 10 разів перевищив витрати на придбання цього мотлоху,

– наголосив Риженко.

Що треба зробити, аби притягнути Росію до відповідальності

В ситуації щодо роботи тіньового флоту Росії, зі слів капітана 1 рангу запасу ВМС України, варто здійснювати моніторинг танкерів, які до нього входять. Їх зараз може бути 300 – 400. Один тільки Новоросійський порт обслуговує орієнтовно 100 суден тіньового флоту.

Найбільші обсяги збуту нафти припадають на Китай, Індію, Туреччину. Риженко зауважив, що необхідно виявляти ці компанії й судна, вживати стосовно них санкції, які будуть забороняти страхувати ці танкери, приймати їх у портах, сплачувати фірмам кошти.

"Однак треба мати доведену інформацію, що це судно й компанія ведуть діяльність, яка спрямована на продаж нафти в інтересах Росії. А це іноді не так просто зробити. Адже формально їх купують приватні фірми інших країн. У нас нещодавно була сформована державна структура, яка займається моніторингом таких перевезень", – зазначив Риженко.

Річний обсяг роботи Новоросійського порту становить 150 мільйонів тонн. Як пояснив Риженко, стільки до війни перевозили разом всі порти України. Ця цифра для російського порту не зменшується.

До слова, Балтійське море для Росії теж дуже важливе, тому що там розташовані 2 порти, Приморськ і Усть-Луга, які разом експортують нафтопродукти, це понад 100 мільйонів тонн,

– підсумував Риженко.

Нагадаємо, у водах за 100 кілометрів від узбережжя Шотландії було виявлено темну нафтову пляму. Її ідентифікували як слід від танкера Innova, що належить до тіньового флоту Росії. Це судно перевозило 1 мільйон барелів нафти, оминаючи введені Заходом санкції.