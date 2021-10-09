Тіпічний рускій мір: Росіяни ледь не зарізали одне одного через піцу

Компанія молодих людей у Росія зібралась посидіти та замовила піцу. Кур'єр замовлення привіз, але помилився квартирою і віддав сусідам. Між ними почалась різанина.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 9 жовтня – дізнайтесь у програмі.

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Стрілянина у школі

Батько так захищав свою доньку, яка навчається у 10 класі, що влаштував стрілянину просто на території школи. До слова, це вже не перший схожий страшний інцидент у Росії.

Бомба у кишені дівчини

43-річний чоловік ніяк не міг привернути до себе увагу дівчини. Витівка, до якій він вдався, здивувала багатьох. Він змайстрував з батарейки, лампочки і петарди маленьку бомбу, після чого непомітно поклав її у кишеню дівчини. Їй відірвало кілька пальців і зламало кисть.

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Повернення молодості

Чоловік примудрився викрасти зі складу фірми понад 300 флаконів з сироваткою для омолодження приблизно на 17 тисяч доларів. Шукали його 2 місяці і таки знайшли. Найцікавіше, що продавати препарат чоловік не збирався. Все хотів використати сам.

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Випуск програми "Тіпічний рускій мір" за 9 жовтня: відео

Катування у російській в'язниці

Прибиральниці, які використовують швабру, отримують за свою працю зовсім небагато. Однак за допомогою цього інструменту за раз можна отримати аж цілих 300 тисяч рублів.

Випуск програми "Тіпічний рускій мір" за 9 жовтня: відео