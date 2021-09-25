Тіпічний русскій мір: Люцифер судиться з РПЦ за свою честь

У московському суді розглянуть позов 45-річного Люцифера Володимировича Кончакова-Багратіона. Чоловік хоче стягнути моральну компенсацію з РПЦ за те, що його ім'я вживається в негативному сенсі.

Які ще курйозні події трапились у Росії за тиждень – дізнавайтесь у програмі.

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Викладач у Пермі проводив пару попри теракт

У Росії студент-першокурсник, 18-річний Тимур Бекмансуров, 20 вересня влаштував стрілянину на території навчального закладу. Однак один з викладачів не захотів переривати заняття і навіть відмовлявся барикадуватись, аби не переривати пару.

Кремль контролюватиме банкомати

Банк Росії захотів посилити контроль за поповненням карт в банкоматах і через термінали з функцією прийому готівки. На їхню думку, влада має знати, скільки, кому і що переводять громадяни. Ось тільки як це буде відбуватися – поки не дуже зрозуміло.

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Росіянам заборонили тримати курей

Верховний суд Росії ухвалив "стратегічне" рішення. Росіянам заборонили тримати курей на садових ділянках. Жительці Волгограда вже заборонили розводити курей на дачі, оскільки де-юре ділянка призначена для садівництва.

П'яний хокеїст на дитячому матчі

Федерація Хокею Москви назавжди дискваліфікувала арбітра Омельяна Майорова. Він вийшов судити дитячий матч у стані алкогольного сп'яніння. У мережу потрапила відео, на якому видно, як чоловік намагається пересуватись, однак періодично падає на лід.

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