Тіпічний русскій мір: Росіяни відпочивають на пляжах з потопельниками
Джерело:"Тіпічний русскій мір" на 24 каналі
Росіяни вже не вперше відпочивають на пляжі поруч з потопельником. Їх це не бентежить. До прикладу, на одному з пляжів люди просто накрили тіло пакетом.
Детальніше про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на суботу, 17 липня – дізнайтесь у програмі.
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Переповнені крематорії
Крематорії Санкт-Петербурга завантажені на 90%. Там вже створили велику чергу з тіл мертвих людей.У приміщенні неможливо перебувати через сморід.
Зменшення поганих новин
Уряд Росії вирішив скоротити кількість поганих новин. Причиною цього став передвиборчий час – людей не хочуть розчаровувати. Відтак всю інформацію про безробіття, інфляції, заборгованості по зарплатах і інші дані публікуватимуть лише раз в тиждень.
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Стрілянина в таборі
У новосибірському дитячому таборі підлітки влаштували стрілянину з рушниць. Як відомо, це були вихованці військово-патріотичного клубу "Юний армієць". Стріляли вони разом зі своїм керівником Сергієм Космовським, але нікого про це не попередили.
Розібрали туалети на дрова
Жителі Томського району у Росії розібрали вуличні дерев'яні туалети. Вони вирішили, що краще користуватись відрами, а дерево, з якого були збудовані туалети, спалити у мангалі. У населеному пункті тепер стоїть сморід.Більше випусків програми "Тіпічний русскій мір" – читайте за посиланням.
Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 17 липня: дивіться відео