Тіпічний русскій мір: РПЦ схвалила війну росіян за "Родину"
Джерело:"Тіпічний русскій мір"
Російська православна церква підтримала війну заради "відновлення справедливості". Речник РПЦ певен, що вбивати "за Родину" цілком можна.
Про інші події, які відбулися у Росії станом на 5 лютого – дізнайтесь у програмі.
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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 5 лютого: дивіться відео