У Тищенка з Леросом давня ворожнеча, – "слуга" Жмеренецький про сутички у Раді

Микола Тищенко та Гео Лерос поштовхалися у Верховній Раді. У народних депутатів може бути давній конфлікт.

Про це у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі розповів депутат від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький. Він зазначив, що у парламенті наразі – позитивний тиждень, а ситуація довкола конфлікту нардепів виникла через порушення регламенту зокрема.

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"У Тищенка та Лероса давня ворожнеча. У них особистий конфлікт, вже давній. Не знаю, чи настрій був поганий у Тищенка, чи що – не стримався він", – сказав Олексій Жмеренецький.

Народний депутат вважає, що за відповідний конфлікт у Верховній Раді потрібно понести відповідальність й це має бути урок для будь-якого депутата. Він наголосив, що застосовувати силу у парламенті не можна у жодному випадку.

Жмеренецький: Не треба робити з цього трагедію

За словами депутата, все почалося з того, що Гео Лерос вийшов виступати у межах поправки до одного із законопроєктів, який зрештою взагалі не стосувався теми його виступу. Він почав виступати з наклепів, політичних заяв – не за темою, пояснив Жмеренецький. У таких випадках має вимикатись мікрофон, депутат не може зривати розгляд рішення.

Зрештою виникли 2 проблеми. З одного боку – порушення регламенту Леросом, з іншого – теж парламентський механізм припинення порушення регламенту. Тищенко ж пояснив чітко свою позицію, зазначив нардеп.

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"Якби Тищенко не втрутився, то можливо, через 10 секунд Разумков би сказав "Ти виступаєш не по темі" і взагалі б вимкнув мікрофон. Нам потрібно дисциплінувати депутатів і шляхом регламенту, і більш жорсткої модерації пленарних засідань. Тому не треба робити з цього трагедію. В одного нерви не витримали, я маю на увазі Тищенка, а Лерос займався політичним популізмом", – сказав Олексій Жмеренецький.

Конфлікт Тищенка та Лероса: головне

9 вересня у Верховній Раді поштовхалися Микола Тищенко та Гео Лерос. Лерос говорив про "спецоперацію щодо вагнерівців" – ці слова не сподобались Тищенку і він вирішив перервати колегу.

Тищенко підійшов до колишнього представника провладної фракції та намагався виштовхати його з-за трибуни Верховної Ради. На допомогу Гео Леросу прийшли інші нардепи, які намагалися заспокоїти Тищенка.

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