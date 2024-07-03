Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Апеляційний суд Києва 3 липня не задовольнив позов Миколи Тищенка про зміну запобіжного заходу. Нардеп лишається під цілодобовим домашнім арештом.

Миколу Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі. Обшук з подальшим оголошенням підозри одіозному політику відбувся 25 червня.

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Запобіжний захід Тищенка без змін

Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення,

– йдеться в ухвалі.

Таким чином, нардепа Миколу Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом до щонайменше 23 серпня 2024 року. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Зазначимо, що 26 червня у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави відправили охоронця Тищенка Сергія Цуберу. Він був у групі людей, які 20 червня за наказом Тищенка затримали та побили колишнього бійця "Кракена" Дмитра Павлова. Військового щонайменше двічі вдарили та душили. Також на нього одягли залізні кайданки й впродовж 20 хвилин не знімали їх.