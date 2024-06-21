Тищенко не знає, що таке "Миротворець", хоча у базі – його помічниця

Помічниця народного депутата Миколи Тищенка, Евеліна Андрієвська перебуває в базі “Миротворець”. При цьому сам Тищенко не знає, що таке "Миротворець".

Ситуацію Микола Тищенко прокоментував в етері телеканалу "Київ24". Спершу він взявся виправдовувати свою помічницю та пояснювати, що вона вимушена переселенка з Донецька.

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"Ми всі кудись внесені. Вона тимчасова переселенка. Вона із Донецька, приїхала у 2014 році в Україну. Не приїхала в Москву, як багато хто зробив. Ми захищаємо її, як громадянку України, тимчасову переселенку. Ми знаємо, що держава захищає тимчасових переселенців, які втратили свої домівки, втратили своє звичне життя", – зазначив Тищенко.

Коли журналістка запитала нардепа, чи знає він, що таке "Миротворець", той відповів, що ні.

"Я – ні, якщо чесно. Я знаю, що я внесений до російського якогось там "Миротворця", – відповів Тищенко.

Евеліна Андрієвська у базі "Миротворця"

Евеліна Андрієвська фігурує на сайті Миротворець за "заперечення російської агресії" та "участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками".



Андрієвська у базі "Миротворця" / Скриншот з сайту ресурсу

Що цьому передувало

20 червня у Дніпрі стався конфлікт за участю нардепа Миколи Тищенка. Скандал пов'язаний з побиттям військовослужбовця Дмитра "Сина" Павлова охоронцями нардепа.

На відео з місця сутички потрапила помічниця Тищенка, вона займалася фіксацією документів учасників конфлікту та фільмуванням події.