Тищенко похизувався тим, що завіз пісок на дитмайданчики: соцмережі вибухнули жартами
"Слуга народу" Микола Тищенко вкотре вляпався у конфуз. Цього разу він якось надто запишався тим, що разом зі своєю командою поповнив запаси піску на дитмайданчиках Києва. Справа начебто й хороша, але помпезність, з якою про це повідомив нардеп, викликав у соцмережах сміх.
Схоже, Тищенко активно готується до праймерізу "Слуги народу" на вибори міського голови столиці. Він вже раніше заявляв: "відчуває потужну підтримку киян і не може підвести своїх виборців". Чи допоможе йому піщана авантюра зможемо дізнатися зовсім скоро.
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Так, своїм "досягненням" нардеп похвалився на власній фейсбук-сторінці. Зокрема, він оприлюднив фото пісочниць на дитмайданчику до та після своєї "акції щедрості".
"Ми відреагували на звернення киян стосовно відсутності піску на дитячих майданчиках і спільно з Керуючою компанією Святошинського району наповнили їх. І це лише початок!" – наголосив нардеп.
Він попросив киян не хвилюватися: пісок отримають всі, хто звертався.
Веземо все в порядку черги та тримаємо на постійному контролі цей процес,
– додав Тищенко.
На запал "слуги народу" із сарказмом відреагували у мережі. "Саме наповнення пісочниць входить в повноваження народного депутата", "Дякую вам, наш меценате і філантропе, за цей щедрий дар місту!", "До сліз", – пишуть люди у коментарях до допису.
Коментарі під дописом Тищенка / Скриншоти
Нардеп неодноразово потрапляв у курйозні і скандальні ситуації, ми нагадаємо, в які.
Скандали і халепи Тищенка:
- З останнього – епопея з Тищенком у маршрутці. Нардеп вирішив проїхатися у громадському транспорті під час карантину. Так він перевіряв стан транспорту та дотримання там санітарних умов. Подейкували, нардеп не заплатив за проїзд, "бо депутат". Втім, цю інформацію Тищенко спростував.
- А ще був скандал зі "штабом" у ресторані Тищенка – "Велюрі". Журналісти-розслідувачі дізналися, що до закладу нардепа, попри карантинні заборони, приходять відвідувачі.
- Також "слуга народу" примудрився "привітати українців зі святом" – Чорнобильською катастрофою.
- Окрім того, Тищенко пояснював своє розуміння формули Штайнмаєра, використовуючи такі метафори, як "надувна лялька" та "насос".
До свого депутатства Тищенко займався ресторанним бізнесом та був ведучим у декількох телевізійних проєктах: зокрема, "Ревізор" та "Мастер Шеф".