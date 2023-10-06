Назвав "півнем" і порвав штани: у Раді стався конфлікт між Тищенком і Гончаренком

На засіданні Верховної Ради спалахнув конфлікт. Зокрема, між нардепами Миколою Тищенком та Олексієм Гончаренком.

Відповідні відео поширили в мережі, передає 24 Канал. Тищенко назвав Гончаренка "півнем з Одещини". Втім, на цьому все на закінчилося. Гончаренко заявив, що той порвав йому штани.

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Конфлікт у Верховній Раді

Під час розгляду правок до Державного бюджету виникла словесна перепалка. І поки одні депутати сварилися, інші знімали це на відео.

Щодо поведінки пана Гончаренка – півня з Одещини. Коли він працював депутатом у міській та обласній раді (це з вікіпедії), перше, що він досяг, – разом з іншими депутатами підтримав розвиток російської мови в Одесі,

– заявив Тищенко.

Він закликав виключити нардепа з фракції "Європейської Солідарності" та загалом з політикуму. Тоді Гончаренко декілька разів спитав Тищенка: "А що з колцентрами?". Втім, той продовжив свою промову.

Конфлікт у Раді: дивіться відео

Втрутився голова Верховної Ради. Руслан Стефанчук звернувся до Гончаренка і наголосив, що це парламент. Мовляв, краще знімати тік-токи в іншому місці.

Опісля Тищенко схопився з місця, вирушив до трибуни та продовжив свою промову. Стефанчук підвищив голос та закликав сісти на місце. Тож Тищенко пішов.

У залі пролунали крики "ганьба". Біля Тищенка почалася словесна перепалка між Гончаренком й іншими нардепами. Долучився, зокрема, Михайло Радуцький. Сталася штовханина.

Гончаренко заявив, що Тищенко порвав йому штани

Опісля Гончаренко прокоментував інцидент у своєму телеграм-каналі. Заявив, що перепалка сталася під час розгляду бюджету.

Конфлікт у Верховній Раді: дивіться відео

Гончаренко зазначив, що мав правки щодо виплат військовим. Втім, Рада та "Слуги народу" їх нібито відхилили.

На моє питання: а ви не о****и трошки? Там на фронті п****ц. Нам потрібно зміцнювати оборону. Думати про забезпечення. Планувати наступний рік. Відповідь виявилась простою: намагатись забрати у мене телефон. До речі, в боротьбі, Тищенко чомусь порвав мені штани,

– написав Гончаренко.

Також він показав фото розірваних штанів.

Тищенко розірвав штани Гончаренку / Фото з телеграму Гончаренка