Суд продовжив запобіжні заходи Тищенку та Писаренку

У Шевченківському райсуді Дніпра відбулося судове засідання по справі народного депутата Миколи Тищенка та експоліціянта Богдана Писаренка. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Їм продовжили запобіжні заходи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Тищенку й Писаренку продовжили запобіжні заходи

На засіданні продовжують розглядати докази, зокрема, переглядають відео, на якому Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний телефон.

Журналісти повідомляють, що прокурор просив подовжити запобіжні заходи обом обвинуваченим у вигляді нічного арешту з 21:00 до 06:00, адже їх призначили до 12 липня. Тим часом захисники Тищенка й Писаренка подали клопотання про зміну запобіжних заходів на особисті зобов'язання.

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Зрештою, суддя винесла ухвалу про подовження для обох обвинувачених нічного арешту на 2 місяці – до 26 серпня.

Наступне слухання у справі має відбутися 30 липня.