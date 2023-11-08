"Там треба працювати": Тищенко осоромився заявою про допуск журналістів у парламент

Скандально відомий народний депутат Микола Тищенко хотів продемонстрував свій "високий інтелект", проте знову оконфузився. Він не зміг чітко та зрозуміло висловити думку щодо доступу журналістів у Верховну Раду.

Журналіст поставив Тищенку звалося б просте запитання, але змістовну відповідь так і не отримав. Мовилося про доступ і роботу журналістів у парламенті. Втім, схоже, нардеп взагалі не розбирається у темі, передає 24 Канал.

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Немає поки позиції

Народні депутати, їхні помічники та водії потрапляють до урядового кварталу, але для журналістів двері Верховної Ради досі зачинені. Через півтора року повномасштабного вторгнення в українському парламенті є камери лише одного державного телеканалу.

Програма журналістських розслідувань "Схеми" вирішила з'ясувати, що думають народні депутати про доступ преси до Верховної Ради. Власне, на таке запитання мав відповісти одіозний політик Микола Тищенко.

Чоловік розгубився, бо, мабуть, не обізнаний у цьому питанні й вирішив не коментувати, щоб не наговорити зайвого, але не склалось.

Ви знаєте, немає поки позиції. Не можу нічого сказати. Ну… там же треба працювати. Всім. Нам,

– сказав Тищенко, розвівши руками.

Складно порахувати, стільки скандальних заяв під час своєї політичної кар'єри зробив Тищенко, але напевно на досягнутому політик не збирається зупинятися.

Тищенко про роботу журналістів у парламенті / відео: "Схеми"

Напад на Тищенко у Львівській області

Днями нардеп Микола Тищенко заявив, що на нього здійснили напад у Брюховичах на Львівщині. За його словами, це зробив Василь Журбенко, який представився начальником охорони від "Укри", у той час, коли Тищенко "боровся з мафією".

Депутат написав заяву до поліції. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за статтею 125 – умисне тілесне ушкодження.

Народний обранець також повідомив, що перед цим інцидентом до нього у приймальню в "ТСК Нацресурс" звернулися працівники пансіонату та його постояльці. Від них Тищенко взнав, що у Брюховичах "озброєні люди під керівництвом Андрія Завадського незаконно захопили 2 гектари комунальної землі". Нардеп стверджував, що відвідувачів хочуть виселити, а документи на оренду є підробленими.