У Тисі знайшли тіло студента львівського університету, – адвокат

У Тисі знайшли тіло чоловіка зі студентським квитком Львівського національного університету на ім’я Олександра Гашевського. Хлопець зник в середині липня.

За словами адвоката сім’ї зниклого хлопця Олега Веремієнка, прикордонники півтора тижні тому отримали від угорських силовиків повідомлення про те, що вони виявили тіло молодої людини.

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У Тисі виявили тіло зниклого студента

Адвокат розповів, що студент 4 курсу Гашевський, який був зарахований на 5-й курс, поїхав відпочити у Карпати – він нібито хотів відвідати місця біля Буркута на Івано-Франківщині.

14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 секунд. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у Верховині і їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька скалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали,

– повідомив юрист Веремієнко.

З того часу батьки не отримували звісток від сина, після чого почали бити на сполох.

У п'ятницю слідча зі Львова Ольга Горбач подзвонила батьку і повідомила, що у Тисі знайшли тіло чоловіка. Пізніше з подібним повідомленням подзвонив уже матері хлопця оперуповноважений. Їм сказали, що додаткова інформація буде у понеділок,

– розповів адвокат сім'ї.

Згодом батькам показали фото тіла, однак вони відмовились упізнавати загиблого таким чином, бо по фото це неможливо було зробити.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив журналістам, що прикордонники інших країн офіційно нічого не повідомляли українській стороні про виявлення тіла згаданого студента.