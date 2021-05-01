Тиск через мовну політику, – Латвія про санкції Росії

У Росії заборонили в'їзд для 2 латвійських чиновників. У Ризі назвали це спробою тиску на Латвію через її національну мовну та медіаполітику.

Міністерство закордонних справ Латвії засудило російську заборону в'їзду для латвійських чиновників.

Читайте також Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС

Реакція Латвії на санкції Росії

Рішення Росії про заборону в'їзду у країну директору Національного мовного центру Марісу Балтіньшу та голові Національної ради електронних ЗМІ Іварсу Аболтіньшу є спробою тиску на Латвію щодо її національної мовної та медіаполітики,

– йдеться у заяві.

У відомстві вважають такі дії Москви неприйнятним втручанням у внутрішні справи суверенної держави. Там наголосили, що не залишать такі дії Кремля непоміченими.

Москва оголосила персонами нон ґрата європейських посадовців

МЗС Росії 30 квітня оголосило персонами нон ґрата низку європейських посадовців.

У російський "чорний список" потрапили:

віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова,

глава Європарламенту Давід Сассолі.

голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш,

директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш,

член французької делегації в ПАРЄ Жак Мер,

керівник прокуратури Берліна Йорг Раупах,

голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт,

глава Мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск.

ЄС засудив останні санкції Росії проти посадовців і обіцяє відповісти.