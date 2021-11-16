Тиск Путіна на Європу відкриває нові можливості для України

Плани Путіна не обмежуються встановленням контролю за Україною. Він хоче запустити другий етап переділу пострадянського простору після 2014 року, коли були захоплені Крим та частина Донбасу.

Путін діє як дзюдоїст, формуючи одну кризу за іншою – енергетичну, міграційну та воєнну.

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Кризи ці стосуються не лише України, але і всієї Європи, виснажуючи її здатність опиратися гибрідній агресії і влаштовуючи тест, чи здатна Європа зберігати відданість цінностям або вже готова на вбивчі компроміси.

Путін також підштовхує "Стару Європу" до домовленостей без України і через нашу голову. Паракдоксально, але ця ситуація відкриває для нас нові можливості.

"Північний потік-2" – лише одна з витівок Путіна / фото – Getty Images

Україна повинна:

Грати на випередження свою гру і піднімати ставки.

Вимагати нових рішень в енергетиці та участі Євросоюзу в розбудові нового європейського кордону з Білоруссю, адже це й безпека ЄС.

Вимагати закриття білоруського кордону з ЄС, адже з боку Білорусі поводження з мігрантами має бути прирівняне до міграційного тероризму.

Вимагати гарантій на транзит та закупівлі газу в ЄС.

Солідарність – це не слова та заяви, а стратегії та дії. І саме їх нам зараз конче не вистачає.