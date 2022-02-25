Тиск на Росію треба підвищувати до припинення агресії, – Німеччина

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припиніть свою агресію проти України.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з німецькою колегою.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію проти України.

Реакція Німеччини на напад Росії

Міністерство фінансів Німеччини оголосило "повну блокаду" російських банків. Крім того, держава практично повністю припиняє вести бізнес з агресоркою.